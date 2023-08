Clube belga de John Textor anuncia contratação de Luis Segovia, emprestado pelo Botafogo

Rio - Uma das contratações do Botafogo para a temporada, o zagueiro equatoriano Luis Segovia foi anunciado pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também é gerido pelo empresário estadunidense John Textor. A equipe promovida à elite local assinou com o jogador por empréstimo até junho de 2024.

Pelo Glorioso, Segovia disputou apenas 10 partidas entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Ele aparecia como reserva imediato pelo lado esquerdo em caso de desfalque do experiente Victor Cuesta, um dos destaques da temporada.

O empréstimo ao RWD Molenbeek é mais uma das ações da rede de clubes liderada por John Textor. Além do zagueiro, neste ano, o Botafogo também cedeu o volante Kayque - que se recupera no Rio de Janeiro de uma lesão no joelho - e o zagueiro Klaus. Quem comanda o clube belga é Cláudio Caçapa, que trabalhou recentemente no Alvinegro como interino fazendo a transição entre os trabalhos de Luís Castro e Bruno Lage.

Luis Segovia chegou ao Botafogo em janeiro deste ano após terminar o contrato com o Independiente del Valle, do Equador. Ele assinou com o Glorioso até o fim de 2025. Para a posição, o clube já negocia e encaminhou a chegada do angolano Bastos, ex-jogador da Lazio, da Itália.