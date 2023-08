Cláudio Caçapa elogia o zagueiro Luis Segovia, emprestado pelo Botafogo ao Molenbeek

Bélgica - Cláudio Caçapa ficou contente com a contratação por empréstimo do zagueiro Luis Segovia , que pertence ao Botafogo. Os dois, vale lembrar, trabalharam juntos no Alvinegro quando o treinador assumiu interinamente o time carioca. Agora, eles se reencontram no RWD Molenbeek, da Bélgica.

"Já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é um excelente jogador com um pé esquerdo muito bom. Ele tem a capacidade de jogar nas entrelinhas", disse Cláudio Caçapa.

Assim como o Botafogo, o Molenbeek é um dos clubes da Eagle Football Holdings, de John Textor. Esta, portanto, é mais uma das ações da rede entre clubes do grupo. Além de Segovia, o Alvinegro também cedeu ao time belga, por exemplo o volante Kayque - que se recupera no Rio de Janeiro de uma lesão no joelho - e o zagueiro Klaus.

"Estou me sentindo bem neste momento e ingressando em um grande grupo. É uma grande oportunidade de mostrar o que eu tenho. Temos uma equipa com qualidade. Espero ganhar o maior número de jogos possível aqui", disse Segovia, ao site oficial do Molenbeek.

Pelo Glorioso, Luis Segovia disputou apenas dez partidas entre Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Ele aparecia como reserva imediato pelo lado esquerdo em caso de desfalque do experiente Victor Cuesta, um dos destaques da temporada. O empréstimo ao Molenbeek é válido até junho de 2024.