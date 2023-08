Com gol no fim, Botafogo bate o Guarani-PAR e fica em vantagem nas oitavas da Sul-Americana

Rio - Após um primeiro tempo com uma atuação abaixo do esperado, o Botafogo se recuperou na etapa complementar e ficou em vantagem no confronto contra o Guarani na Sul-Americana. Nesta quarta-feira, 02, o Glorioso venceu a equipe paraguaia de virada por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição. Benítez abriu o placar no Estádio Nilton Santos, mas Hugo, com um golaço, e Tiquinho Soares, de pênalti nos minutos finais, garantiu o trunfo alvinegro.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Glorioso pode até empatar para avançar às quartas da Sul-Americana.

Antes disso, o Botafogo volta as atenções para o Brasileirão. O próximo compromisso do time de Bruno Lage volta a campo no domingo, às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. A partida é válida pela 18ª rodada do campeonato.

O JOGO

O Botafogo teve um início ruim de primeiro tempo no Estádio Nilton Santos. Isso porque o Guarani começou a partida num ritmo mais acelerado em relação ao Glorioso e aproveitou os buracos deixados pela defesa alvinegra para abrir o placar logo cedo. Cáceres arrancou pelo lado direito e acionou Moreira, que estava livre de marcação. Ele, por sua vez, cruzou rasteiro para Benítez, também livre, empurrar a bola para o fundo das redes.

Com a desvantagem no marcador, o Glorioso foi para o ataque e chegou a fechar a etapa inicial com mais de 70% de posse de bola. Apesar disso, faltou ser eficiente para conseguir o empate. O Botafogo, aliás, teve algumas chances para isso, mas não conseguiu acertar uma finalização na direção da meta defendida por Muñoz. As principais jogadas, vale destacar, passaram pelos pés de Marlon Freitas, que ainda acertou um chute no travessão.

Já o Guarani voltou a assustar o Alvinegro em duas oportunidades - ambas com Camacho. Na primeira, o atacante encobriu Gatito e fez um belo gol de cobertura, mas o lance foi anulado ainda dentro de campo por impedimento. Na segunda, ele limpou da marcação e bateu com perigo rente à trave do goleiro paraguaio.

No retorno para a etapa complementar, o Botafogo teve outra postura. Além disso, o técnico Bruno Lage promoveu as entradas dos atacantes Tiquinho Soares e Matias Segovia. Nesse cenário, o Alvinegro empurrou o Guarani para trás, finalmente acertou finalizações na direção da meta adversária e conseguiu o empate.

Após uma cobrança de escanteio aos 20 minutos, a defesa paraguaia fez o corte, e a bola sobrou com Hugo. O lateral-esquerdo, então, matou no peito e acertou um lindo chute no ângulo, sem qualquer chance de defesa para Muñoz.

O Botafogo manteve a pegada até o fim e foi recompensado. Numa boa trama aos 43 minutos, Romero derrubou Júnior Santos dentro da área. O pênalti, então, foi assinalado. Tiquinho foi para a cobrança e garantiu a vitória do Glorioso.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Guarani-PAR



Data e Hora: 02/08/2023, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Cartões amarelos: Eduardo (BOT) / Gil Romero, Martínez e Ríos (GUA)

Cartões vermelhos:

Gols: Benítez (0-1) (04'/1ºT) / Hugo (1-1) (20'/2ºT) / Tiquinho Soares (2-2) (45'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lage)

Gatito; Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes, 37'/2ºT) e Eduardo; Gustavo Sauer (Matias Segovia, Intervalo), Victor Sá e Janderson (Tiquinho Soares, Intervalo).

GUARANI (Técnico: Juan Pablo Pumpido)

Muñoz; Raúl Cáceres, Moya, Rivero e Salomoni; Gil Romero, Estivel Moreira (Martínez, 32'/2ºT) e Darío Ríos; Benítez (Gallardo, 20'/2ºT), Santander e Camacho (Barcelo, 33'/2ºT).