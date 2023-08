Botafogo anuncia volta de parceria com antigo patrocinador

Rio - Seguindo com os passos de valorização da marca, o Botafogo anunciou o retorno da parceria com a empresa "Centrum". A marca será estampada nas mangas dos uniformes de jogo da equipe masculina. A estreia aconteceu nesta quarta-feira (2), na vitória por 2 a 1 sobre o Guaraní (PAR), pela ida da fase oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A "Centrum" esteve no uniforme do Botafogo ocupando o espaço master, no centro da camisa, entre 2021 e o início de 2022. Na época, a empresa promoveu ações contra a LGBTfobia com a campanha "Amor é Amor", e lançando o "Manto da Desigualdade", contra o racismo. Diretor comercial do Botafogo, Rafael Ganem exaltou a parceria.

"Estamos muito felizes por ter Centrum novamente conosco. É a retomada de uma parceria que foi um enorme sucesso em todos os sentidos nas últimas duas temporadas e que agora está de volta para agregar ainda mais valor ao nosso trabalho. Sabemos que a SAF tem como estratégia ter as principais empresas do mundo lado a lado e, sem dúvidas, Centrum representa bem esse pensamento", disse.

No uniforme para o período 2023/2024, o Botafogo conta com as estampas da Parimatch no espaço master, o terceiro maior patrocínio do Brasil (R$ 55 milhões por dois anos), e a Amazon Prime na região traseira.