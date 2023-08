Fiorentina pode fazer proposta de R$ 42,1 milhões pela contratação de titular do Botafogo

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o goleiro Lucas Perri estaria na mira da Fiorentina. De acordo com informações do site italiano "TuttoMercato", o clube procurou o Alvinegro para saber as condições de uma possível negociação pelo titular de Bruno Lage.

De acordo com o portal, a Fiorentina estaria disposta a oferecer algo em torno de 8 milhões (R$ 42,1 milhões) pelo goleiro. No entanto, Lucas Perri não seria o "plano A" dos italianos. A preferência seria o polonês Kamil Grabara, que atua pelo Copenhague, da Dinamarca.

Lucas Perri, de 25 anos, chegou ao Botafogo no ano passado e se firmou como destaque no Alvinegro neste ano. No total, ele atuou em 42 jogos. Líder do Brasileiro, o clube carioca não tem interesse em negociar nenhum jogador titular nesta janela de transferências.