Júnior Santos diz que queda no Botafogo foi por causa de dores nos joelhos

nos últimos dois meses. Um dos destaques na vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Guarani , pela Copa Sul-Americana, Júnior Santos tenta recuperar seu espaço no time e também retomar a confiança. O atacante, que sofreu o pênalti para o gol da virada de Tiquinho no fim, revelou que sofria com dores nos dois joelhos

Segundo ele, uma tendinite patelar vinha o atrapalhando durante os jogos, o que resultou na perda de desempenho e da titularidade recentemente. Agora recuperado, ele acredita que voltará ao bom futebol de antes.



"No jogo contra o Athletico-PR (3 de junho) tive uma tendinite patelar que acabou afetando os dois joelhos e isso me prejudicou bastante, a gente perde a confiança. Minha maior característica é a força e a velocidade, então eu estava sentido dores e não conseguia usar a força. Isso me debilitou um pouco, de mostrar o que tenho de melhor, mas acredito que na vida vêm algumas provações que nos fortalece", afirmou.



Por pouco Júnior Santos não teve a chance de se recuperar no Botafogo, já que o clube recebeu uma proposta de R$ 14 milhões do Al-Taawoun, da Arábia Saudita, por ele. Mas o próprio atacante recusou e explicou o motivo.

"Descartei na hora. Estou feliz aqui, penso no Botafogo e em tudo que estamos vivendo hoje. Meu foco é esse, sei o que eu tenho a contribuir e que posso melhorar bastante. O Botafogo está indo no caminho certo e temos grandes chances de ser coroados ao final da temporada", completou.