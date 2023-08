Gatito se alegra com titularidade na Copa Sul-Americana: 'Ajudar com a experiência'

Rio - No banco de reservas nas partidas do Campeonato Brasileiro após os grandes desempenhos de Lucas Perri, o goleiro Gatito Fernández vem atuando pela Sul-Americana. O paraguaio foi titular nos últimos dois jogos do Botafogo na competição, contra o Patronato, da Argentina, e contra o Guarani, do Paraguai. A situação vem agradando o veterano.

"Fico feliz em poder ajudar o grupo, em colocar minha experiência em campo. Fico feliz de somar minutos nesse elenco tão bom. Que possamos seguir desta maneira, conquistando vitórias", afirmou Gatito Fernández.

O paraguaio também falou sobre sua relação com Lucas Perri. Gatito afirmou que o relacionamento entre os dois goleiros é ótima e com bastante apoio pelas duas partes, e valorizou também a vontade do elenco do Botafogo no geral em se dedicar nos treinos e partidas.

"Tratamos com muita naturalidade, somos dois companheiros, nos damos muito bem, ambiente bom. Isso é importante. Sei o grande trabalho que ele vem fazendo, todo mundo está reconhecendo, conquistando espaço. Vou sempre apoiá-lo, seja ele ou outra pessoa. Gosto muito que todos se doem, deem o melhor para o Botafogo. Isso que me deixa contente e feliz. Quem estiver em campo todo mundo apoia, essa é a força do nosso grupo, que está fazendo grande diferença.", concluiu.



A partida de volta entre Botafogo e Guarani-PAR acontece na próxima quarta-feira (09), às 19h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Glorioso pode vencer ou empatar para avançar para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Entretanto, em caso de vitória por um gol de diferença do clube paraguaio, o jogo será decidido nas cobranças de pênaltis.