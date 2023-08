Matías Segovia, o 'Segovinha', ganha linha especial de produtos do Botafogo

Rio - Xodó da torcida do Botafogo em meio à incrível campanha na temporada, o meia-atacante paraguaio Matías Segovia, o "Segovinha", ganhou uma linha especial de produtos com camisas e moletons.

Com o hit "Segovinha An An An", cantado por Yuri Hawaiano, o jovem, de 20 anos, ganhou uma ilustração nas peças e essas acompanham o refrão da música que tem embalado a torcida alvinegra nas última semanas.

A ação do Botafogo em parceria com a empresa "Reserva" é mais um passo de reestruturação na área de licenciamento, que visa explorar a imagem do jogador, que contagia com o estilo habilidoso e conta com o carinho do público infantil.

Tal campanha segue a mesma linha do lançamento do dia 18 de julho, quando o Botafogo divulgou, dentro dos mesmos moldes, os produtos do artilheiro Tiquinho Soares. Recentemente, o clube reformulou o Departamento de Branding e contratou profissionais renomados no mercado, principalmente relacionados às áreas gráficas.