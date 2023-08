Cantor elogia 'Segovinha', do Botafogo, e revela como surgiu hit em homenagem ao jogador

Rio - O momento do Botafogo extrapola as quatro linhas. O líder isolado do Campeonato Brasileiro seguidamente tem recebido homenagens em forma de música com personagens importantes nessa campanha. O jovem atacante Matías Segovia, o "Segovinha", caiu nas graças da torcida e, sob o comando do cantor, compositor e torcedor do Glorioso Yuri Hawaiano, recebeu uma música de "presente" pelas atuações no time.



O hit de MC Dyamante, com o verso "Vai novinha", ganhou a versão que embala a torcida alvinegra: "Segovinha, an an an...". A nova letra começou ganhar vida através de alguns torcedores botafoguenses, reunidos no entorno do Estádio Nilton Santos, e se consolidou de vez após Yuri recriar a parte dedicada ao jovem paraguaio, de 20 anos.



"Essa música tem uma história até engraçada. Eu já havia pensado em fazer uma paródia falando sobre o time todo e destacar o Tiquinho no refrão. Mas ele já tem um grito de guerra criado pela torcida, e acabou não dando certo. Então eu conheci o parceiro Jorge Lasanha, que já tinha feito essa música e o Botafogo me enviou para mudar a letra. Então eu produzi e gravei", contou Yuri, se declarando fã também do jogador homenageado.

Yuri Hawaiano, cantor, compositor e torcedor do Botafogo Uilian Hercules/Divulgação



"Segovinha é diferenciado. Quando ele chegou no Botafogo, eu confesso que não dei nada por ele. Pensei isso, porque eu ele não tem o porte físico padrão do que costumamos ver nos jogadores, é muito magrinho e pequeno. Então comecei me questionar se ele realmente jogava. Mas no primeiro toque na bola que ele deu, e a gente que joga bola também sabe, já mudei de ideia e vi que ele é diferenciado. Tenho certeza que ele ainda vai dar muitas alegrias para a gente”, apostou o cantor



"Eu tenho 20 anos de carreira, graças à Deus, e ser reconhecido hoje pela galera torcedora do Botafogo, para mim está sendo como o início de uma nova trajetória. Eu sou botafoguense, sou um cara apaixonado pelo meu time, e sempre foi um sonho para mim poder criar algo que me permitisse me envolver e me vincular ao Botafogo. Então estou muito feliz", revelou.



O Botafogo lidera o Brasileirão e é um dos favoritos ao título da temporada. Embalado por Tiquinho Soares e o personagem da música, Segovinha, o Glorioso sonha com um fim de ano com o fim do jejum.

"Ainda é cedo para falar disso, mas nosso time está muito bem encaminhado e bem montado. E se continuar com essa pegada que vem jogando, apesar do campeonato ser logo, ainda ter bastantes rodadas pela frente, acho que temos grandes chances sim de levantar troféu esse ano. Tanto da Copa Sul-Americana, quanto do Campeonato Brasileiro. Estou muito confiante", concluiu, esperançoso.