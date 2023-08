A um gol de igualar melhor ano de Loco, Tiquinho Soares mostra ser possível buscar recorde no século pelo Botafogo

Rio - Principal destaque do Botafogo na temporada, Tiquinho Soares é o jogador a fazer mais gols em um ano pelo clube carioca desde 2011. O atacante, de 32 anos, está a um gol de igualar a marca de Loco Abreu naquela temporada. No entanto, em grande fase, o artilheiro pode ir mais longe e conseguir alcançar Dodô, que em 2007 conseguiu a melhor marca no século pelo Alvinegro.

No século XXI, Tiquinho Soares só está atrás de quatro marcas. Além de Loco Abreu, que em 2011, fez 26 gols, Dodô em 2022, também colocou 26 bolas no fundo das redes. Com números superiores estão Wellington Paulista em 2008 com 28 gols e o maior artilheiro do Botafogo em uma temporada no século, novamente Dodô, que em 2007, anotou 34 finalizações certeiras.

Tiquinho Soares chegou ao seu 25º gol na temporada, após marcar contra o Guarani. Ele precisará de mais nove bolas nas redes para empatar com Dodô e se tornar o maior artilheiro do Botafogo em uma temporada no século. Caso entre em campo em todas as partidas do Alvinegro no Brasileirão, e mantenha sua média de gols atual, o artilheiro irá ultrapassar a marca do goleador de 2007.

Atualmente, Tiquinho atuou em 37 jogos e fez 25 gols. Sua média é de 0,67. Com as 21 partidas que faltam no Brasileiro, o atacante chegaria a 58, e caso a média seja mantida, o atacante conseguiria fazer 38 gols, ultrapassando em quatro o melhor ano de Dodô. Lembrando que o Botafogo ainda disputa a Sul-Americana e poderá fazer mais seis partidas na competição.