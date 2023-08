Matheus Nascimento viaja para Europa e conhecerá clubes de John Textor

Rio - Matheus Nascimento está a caminho da Europa. Em acordo com o Botafogo, o centroavante viajou para conhecer as estruturas dos clubes da Eagle Football, que pertencem ao empresário americano John Textor. O jogador, de 19 anos, desembarcou em Londres, na Inglaterra, nesta sexta-feira (4), onde conhecerá o Crystal Palace.

A joia do Botafogo ficará na Europa entre os dias 4 e 9 de agosto. Matheus Nascimento acompanhará o amistoso entre Crystal Palace e Lyon, neste sábado (5), às 13h30 (de Brasília), e em seguida viajará para França, onde vai conhecer a estrutura do clube francês. De acordo com a nota oficial do Botafogo, a experiência faz parte do "plano esportivo" do atleta.

Recentemente, Matheus Nascimento recebeu uma proposta de R$ 48 milhões do Nottingham Forest, da Inglaterra, que foi recusada por John Textor. O empresário americano vê o jogador como uma joia e acredita que poderá vendê-lo por um valor mais alto no futuro. O centroavante soma passagens pela seleção brasileira nas categorias de base.

Matheus Nascimento participou pouco dos últimos jogos do Botafogo desde que retornou da Copa do Mundo sub-20. O jogador chegou a sofrer com uma lesão que o tirou dos gramados por um mês. Desde o dia 25 de junho, soma apenas 10 minutos de ação. Ele voltou a ser relacionado no empate por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro, no último dia 23 de julho.

Confira a nota oficial:

"Como acordado na renovação de contrato no ano passado, o atleta Matheus Nascimento realiza visita aos clubes que integram a Eagle Football entre os dias 4 e 9 de agosto. Neste fim de semana, Matheus acompanha o amistoso entre Crystal Palace e Lyon, em Londres, e depois segue para a França onde vai observar a rotina do OL. A experiência faz parte do plano esportivo previsto para o atleta, que poderá ser oportunizada futuramente a outros jogadores também."