Botafogo acerta contratação de ex-zagueiro da Lazio, e anúncio fica por detalhes burocráticos

Rio - O Botafogo chegou a um acordo com o zagueiro Bastos, porém a contratação ainda não está sacramentada. Para poder confirmar sua ida ao Alvinegro, o angolano, que teve passagem por clubes como a Lazio e Al-Ahli, da Arábia Saudita, precisa de um visto de entrada para atuar no Brasil. As informações são do "ge".

Tal documentação é exigida pelas leis da Angola. Até a burocracia for resolvida, o Botafogo não dá a contratação como certa. As duas partes agora se organizam para conseguir o visto e mais documentos para Bastos poder ficar no Brasil, junto com sua família.

Bastos chegaria em uma negociação sem custos, já que está sem clube desde o final de seu contrato com o Al-Ahli. Logo, ele poderia se apresentar e atuar pelo Botafogo, mesmo após o término da janela de transferências, que se encerrou na última quarta-feira (03).

Bastos foi revelado pelo Porto de Luanda, da Angola, e passou pelo Rostov, da Rússia, Lazio, da Itália, e Al-Ahli, da Arábia Saudita. A busca de um zagueiro é um desejo da diretoria do Botafogo desde o empréstimo de Luis Segovia ao RWD Molenbeek, clube belga também gerido por John Textor.