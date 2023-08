Botafogo anuncia a demissão de treinador da equipe sub-20

Rio - O Botafogo anunciou na tarde desta sexta-feira (04) o desligamento de Thiago de Camillis no cargo de treinador da equipe sub-20 do Alvinegro. O clube informou que em breve deverá anunciar o nome do substituto para ocupar a função.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa o desligamento do treinador Thiago De Camillis do comando técnico da equipe Sub-20 masculina de futebol. O Clube deseja sorte ao profissional em seus futuros desafios. Em breve, o nome do novo treinador da categoria será anunciado", declarou o clube.

Thiago de Camillis estava no cargo desde 2022, quando foi promovido de auxiliar técnico para treinador da equipe sub-20. Ao todo, ele comandou o Botafogo em 36 partidas e conseguiu 20 vitórias. Além disso, conquistou um Torneio Otávio Pinto Guimarães, um campeonato de nível estadual do Rio de Janeiro.