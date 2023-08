River Plate-URU confirma ida de Valentín Adamo para o Botafogo

Rio - O River Plate-URU se antecipou e oficializou a ida do atacante Valentín Adamo para o Botafogo . Na tarde desta sexta-feira, 04, por meio das redes sociais, o clube uruguaio confirmou a transferência do jogador e ainda lhe desejou sucesso no Alvinegro. Confira abaixo:

"Valentín Adamo seguirá carreira no Botafogo. Desejamos muito sucesso nesta nova experiência. Vai com tudo, Valentín", escreveu o River Plate-URU.