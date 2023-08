Mateo Ponte explica características e conta que já é mais um torcedor do Botafogo

Rio - Novo reforço do Botafogo, Mateo Ponte afirmou que já é mais um torcedor do Glorioso. Em entrevista à "Botafogo TV", publicada na noite desta sexta-feira, 4, o lateral-direito falou sobre a relação dos jogadores do Uruguai com os alvinegros e mandou uma mensagem para a torcida.

"Me encanta a relação dos uruguaios com os torcedores do Botafogo. Prometo estar aqui e espero ganhar muitas coisas grandes. Podem receber tudo de mim como um novo torcedor. Como jogador, prometo me doar ao máximo", disse Mateo.

Vale lembrar que o lateral-direito foi um dos destaques da seleção uruguaia sub-20, que conquistou recentemente a Copa do Mundo da categoria. A diretoria alvinegra já o observava antes do torneio.

"Minhas características são que gosto muito de ir ao ataque, sou muito rápido e gosto também de defender", afirmou o jogador.

Mateo Ponte pertencia ao Danubio. Assim, para contratá-lo, o Botafogo pagou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,6 milhões) ao clube uruguaio. Após ser aprovado nos exames e avaliações internas, ele assinou contrato válido até 2026.

"Quando me propuseram vir ao Botafogo, não tive nenhuma dúvida. A torcida me demonstrou muito apoio, o sentimento que os torcedores estão comigo. Este é um bonito clube para estar, e quero crescer muito aqui", contou o lateral-direito.