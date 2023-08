Xodó da torcida do Botafogo, Segovinha vira alvo de gigante europeu

Rio - Um dos destaques do Botafogo na histórica campanha que o time vem fazendo no Brasileirão, o meia Matías Segovia, carinhosamente chamado pela torcida de Segovinha, entrou na mira do futebol europeu. De acordo com o jornal catalão “Mundo Deportivo”, o Barcelona está de olho no meia paraguaio.



Segundo o veículo, Segovinha vendo sendo monitorado pelo time espanhol desde a Copa do Mundo Sub-17 no Brasil, em 2019, quando liderou o Paraguai. O país chegou às quartas de final do torneio, desbancando a Argentina nas oitavas.



Apesar do interesse, o Barcelona ainda não vê Segovinha pronto. O clube catalão espera uma evolução técnica e física do jogador de 20 anos em breve para fazer uma investida.



Segovinha chegou ao Botafogo em abril e logo caiu nas graças da torcida alvinegra. O paraguaio tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026.