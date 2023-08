Exame aponta lesão ligamentar, e Tiquinho Soares pode desfalcar o Botafogo por cinco semanas

Rio - Após exame de imagem realizado nesta segunda-feira (7), foi diagnosticada lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo do atacante Tiquinho Soares. O camisa nove, artilheiro do Campeonato Brasileiro, pode desfalcar o Glorioso por até cinco semanas.



De acordo com atualizações do boletim médico do Botafogo, o jogador fará tratamento conservador - ou seja, não será necessária intervenção cirúrgica para correção.

Tiquinho Soares desembarcou no Rio de Janeiro com a perna esquerda imobilizada e caminhando com auxílio de muleta. Ele deixou o gramado do Mineirão ainda no primeiro tempo do empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. O restante do elenco permaneceu em Belo Horizonte, onde fará a preparação visando a partida de quarta-feira (9) contra o Guaraní (PAR), fora de casa, pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana - na ida, o Glorioso venceu por 2 a 1.

Atualmente contando com os jovens Janderson e Matheus Nascimento, o Botafogo não descarta ir ao mercado de transferências atrás de um atacante que ocupe a lacuna enquanto Tiquinho se recupera no departamento médico.