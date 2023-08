Ex-astro do Real Madrid é colocado como possível reforço do Botafogo por jornal espanhol

Rio - A janela de transferência do exterior para o futebol brasileiro foi encerrada, porém, clubes do país ainda podem acertar com reforços livres. Com isso, o Botafogo foi colocado como um possível destino para o apoiador Eden Hazard, que recentemente deixou o Real Madrid. As informações são do jornal espanhol "AS".

A publicação afirma que recentemente John Textor tentou a contratação do belga. Além do Glorioso, outros possíveis destinos do apoiador seriam o futebol dos EUA e da Arábia Saudita. No entanto, Hazard teria recusado recentemente uma proposta do Inter Miami, de Lionel Messi.

Uma proximidade entre Hazard e Botafogo tem a ver com a família do belga. Kylian Hazard, irmão do ex-jogador do Real Madrid, atua pelo RWD Molenbeek, equipe administrada por John Textor.

Eden Hazard, de 32 anos, é considerado um dos maiores expoentes da geração belga que foi semifinalista da Copa de 2018. No entanto, após deixar o Chelsea em 2019, o meia vem em declínio na sua carreira. Ele não conseguiu corresponder o esperado no Real Madrid.