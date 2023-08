Textor deverá levar dois titulares do Botafogo para o Lyon no fim de 2023

Rio - O Botafogo tem feito esforços para manter seus principais jogadores na atual temporada em busca do título do Brasileiro e da Sul-Americana, porém, para o ano que vem dois jogadores titulares podem deixar o clube carioca. De acordo com informações do jornalista André Hernan, o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson deverão jogar no Lyon a partir de 2024.

O clube francês é administrado por John Textor, assim com o Alvinegro. O zagueiro Adryelson e o goleiro Lucas Perri receberam sondagens e propostas de clubes europeus recentemente, porém, o norte-americano deseja mantê-los em clubes que administra. Como a permanência no futebol brasileiro deverá ser pouco provável, eles poderiam acertar com o Lyon, com aumento salarial e extensão de contrato.

Lucas Perri, de 24 anos, chegou ao Botafogo no ano passado, mas se firmou como titular neste ano. Já Adryelson também chegou em 2022, mas deste a última temporada, já tinha conquistado a vaga. Os dois são peça fundamental no esquema de Bruno Lage.