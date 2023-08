Após lesão no joelho, Tiquinho Soares começa fisioterapia no Botafogo

Rio - O torcedor do Botafogo conta os dias para o retorno aos gramados de Tiquinho Soares, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, no último domingo (6). O camisa 9 iniciou os trabalhos de fisioterapia na última quarta (9) e chegou a posar para foto com Batata, atacante do sub-17 do clube.

Tiquinho precisou ser substituído na partida contra o Cruzeiro ainda no primeiro tempo. Exames mostraram que o atacante sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e o clube deu um prazo de cinco semanas para o retorno.

Principal jogador do Botafogo na temporada, Tiquinho Soares é o artilheiro do Brasileirão até o momento, com 13 gols marcados. Ao longo de 2023, já balançou as redes 25 vezes em 38 partidas.