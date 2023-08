Valentín Adamo revela características e comemora chegada ao Botafogo: 'Muito agradecido'

Rio - Reforço da segunda janela de transferências para o ataque do Botafogo, o uruguaio Valentín Adamo, de 21 anos, falou pela primeira vez como jogador do Alvinegro. O jovem, que já treinou com o grupo no CT Espaço Lonier, celebrou o acordo e revelou um pouco das principais características.

"Minhas principais características são a finalização, a velocidade e o jogo aéreo. Quando recebi a notícia fiquei muito feliz por saber que uma equipe tão grande do Brasil estava querendo me levar. Estou muito agradecido por terem me dado essa confiança", disse, em entrevista ao canal oficial do clube.

Valentín Adamo foi contratado pelo Botafogo junto ao River Plate do Uruguai. Ele atuava na segunda divisão do país pelo Progreso, e é uma das apostas da equipe de mapeamento de mercado do Glorioso. Adamo elogiou a recepção dos novos companheiros e da torcida.

"Os jogadores desde o dia que cheguei me receberam da melhor maneira, fizeram eu me sentir como se estivesse em casa. O apoio da torcida é muito bom e sem dúvida que te acompanham muito, isso é muito bom para começar a carreira. Estou muito agradecido pela torcida e espero dar a eles tudo que estão me dando agora"