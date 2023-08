Apresentado pelo Botafogo, Mateo Ponte diz que 'história do clube' pesou na decisão: 'Não pensei duas vezes'

Rio - Nesta sexta-feira (11), o Botafogo apresentou oficialmente a contratação do lateral-direito Mateo Ponte, de 20 anos, que defendia o Danubio (URU) e conquistou a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção uruguaia. Ao lado do diretor André Mazzuco, o novo reforço do Glorioso revelou outras ofertas, mas destacou a história do clube para a tomada de decisão.

"Tive outras propostas para ir para outros clubes, mas quando recebi a oferta do Botafogo não pensei duas vezes, vim pela história do clube, pela grandeza e também pelas coisas pelas quais está brigando. Me receberam da melhor maneira, de uma maneira muito intensa, o que nós uruguaios gostamos, nos fazem sentir como em casa. Estou com muita vontade de começar esse novo caminho juntos", inicou.

Mateo Ponte já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Bruno Lage para as próximas rodadas do Brasileirão. Ele, no entanto, fica fora da partida deste sábado contra o Internacional, no Estádio Nilton Santos.

"Já estou preparado, estou treinando com o grupo normal. Não fui convocado para a partida de amanhã, mas estou apto para jogar e ansioso para estrear."

O lateral-direito assinou com o Botafogo até o fim de 2026, e sua contratação custará cerca de R$ 9 milhões aos cofres do clube. Ele, que chega como grande aposta do setor de análise, indicou que já conhece um pouco do estilo de jogo dos novos companheiros.

"Já vi algumas partidas antes de vir para cá e gostei muito da forma de jogo da equipe, de tentar sempre sair jogando, quando perde a bola exercer uma pressão muito forte para recuperá-la no campo rival, sempre tentando recuperar os espaços e sair forte para finalizar as jogadas. Minhas características são boas para esse estilo de jogo, de ir para o ataque."