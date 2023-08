Entenda como o Botafogo chegou ao nome de Valentín Adamo e por que avançou para contratá-lo

Rio - O trabalho do departamento de mercado foi fundamental para o Botafogo chegar ao nome e acertar a contratação do atacante Valetín Adamo, apresentado nesta sexta-feira, 11 . O jogador, que tem apenas 21 anos, pertencia ao River Plate-URU e estava emprestado ao Progreso, equipe da segunda divisão uruguaia.

Nesse sentido, pouco antes do jogador responder as perguntas da imprensa na entrevista, o diretor de futebol do Glorioso, André Mazzuco, contou os bastidores e explicou o processo de como o Botafogo encontrou o atleta, que se encaixa no perfil do clube.

"Dentro do nosso departamento de mercado, a gente tem um setor que se chama 'analytics', que é um setor em que nós trabalhamos os dados de maneira mais aprofundada. E é onde nós sempre traçamos alguns parâmetros para encontrar jogadores que tenham o perfil dentro daquilo que a gente quer na posição. O Valentín era um atleta que também foi observado in loco. É o que a gente chama de 'garimpada', de chegar num momento em que talvez poucos ainda olhassem", disse Mazzuco.

"Nos chamou muito a atenção jogando a segunda divisão emprestado para ganhar ritmo. É artilheiro, já tinha participações profissionais, e os dados dele, dentro daquilo que a gente entende para a posição, para um projeto futuro, nos chamou bastante a atenção. Ficamos muito felizes de poder observar melhor e entender que seria o momento ideal de trazer um jovem potencial numa posição importante. Ficamos muitos felizes pela negociação ter acontecido", completou.

A ação do Alvinegro no mercado, inclusive, foi destacada no próprio anúncio da contratação do Valentín Adamo. Nele, o Botafogo fez uma referência ao jogo "Football Manager" e ressaltou o trabalho de observação do Scout no cenário da América do Sul.

Botafogo Manager



Hora de buscar um jovem talento sul-americano. Valentín Adamo é do Glorioso! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/VhyzlQuunJ — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 4, 2023

Valentín Adamo firmou contrato válido até o fim de 2026. Na negociação, o Botafogo acertou a comora de 80% dos direitos econômicos do atleta por 300 mil dólares (cerca de R$ 1,5 milhão).