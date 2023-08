Novo membro da família: Botafogo anuncia a contratação do atacante Diego Costa

Rio - Na noite deste sábado, 12, o Botafogo oficializou a contração do centroavante Diego Costa, de 34 anos. O jogador, que estava livre no mercado após deixar o Wolverhampton-ING, firmou contrato com o Alvinegro válido até 2023. Ele chegará ao Rio de Janeiro nos próximos dias.

Hora de revelar mais uma foto para o álbum da Família Botafogo. Seja bem-vindo ao Glorioso, Diego Costa. #Botafogo119Anos pic.twitter.com/7k97eq1CLY — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2023

Diego Costa retorna ao futebol brasileiro após dois anos no futebol inglês. Em 2021, ele defendeu o Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. No Galo, marcou cinco gols em 19 jogos, e deixou o clube no ano passado para voltar a Europa. Ele estava no Wolverhampton, da Inglaterra, disputou 25 jogos e marcou apenas um gol. Lá, inclusive, trabalhou com o técnico Bruno Lage.

Vale lembrar que o Botafogo buscava reforços para o ataque após a lesão de Tiquinho Soares. Destaque do time no ano, o camisa 9 sofreu uma lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho esquerdo e ficará fora dos gramados por pelo menos cinco semanas.

Na Europa, Diego Costa se destacou com a camisa do Atlético de Madrid, da Espanha. Em duas passagens, ele soma 83 gols em 216 jogos. Com a camisa dos colchoneros, foi campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, da Liga Europa e da Supercopa da Europa, além de duas vezes vice da Liga dos Campeões diante do rival Real Madrid.

Diego Costa também teve passagem marcante pelo Chelsea, da Inglaterra. Com a camisa dos Blues, fez 59 gols em 120 jogos, foi bicampeão do Campeonato Inglês e campeão da Copa da Liga Inglesa. O centroavante também teve passagens por clubes como os espanhóis Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano, além do português Braga.