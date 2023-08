Novo reforço do Botafogo, Diego Costa chega ao Rio

Rio - Anunciado no último sábado (12) como novo atacante do Botafogo, Diego Costa desembarcou no Rio na manhã desta segunda-feira (14). Ele assinou contrato com o Glorioso até o fim de 2023 e chega como opção para substituir Tiquinho Soares, que teve uma lesão no ligamento colateral medial (LCM) do joelho esquerdo e será desfalque por pelo menos cinco semanas.



O dia e horário da chegada de Diego Costa não havia sido divulgado. O atacante não queria ter contato com imprensa e torcedores em seu desembarque e preferiu que as informações não fossem divulgadas.

Diego Costa retorna ao futebol brasileiro após dois anos no futebol inglês. Em 2021, ele defendeu o Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. No Galo, marcou cinco gols em 19 jogos, e deixou o clube no ano passado para voltar a Europa. Ele estava no Wolverhampton, da Inglaterra, onde disputou 25 jogos e marcou apenas um gol. Lá, inclusive, trabalhou com o técnico Bruno Lage.

Na Europa, Diego Costa se destacou com a camisa do Atlético de Madrid, da Espanha. Em duas passagens, ele soma 83 gols em 216 jogos. Com a camisa dos colchoneros, foi campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, da Liga Europa e da Supercopa da Europa, além de duas vezes vice da Liga dos Campeões diante do rival Real Madrid.



O atacante também teve passagem marcante pelo Chelsea, da Inglaterra. Com a camisa dos Blues, fez 59 gols em 120 jogos, foi bicampeão do Campeonato Inglês e campeão da Copa da Liga Inglesa. O centroavante também teve passagens por clubes como os espanhóis Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano, além do português Braga.



A vantagem do Botafogo é cada vez maior na liderança do Brasileirão. No último fim de semana, o Glorioso chegou a 47 pontos, contra 34 do Grêmio, que assumiu a vice-liderança. O time carioca volta a campo no próximo sábado (19), às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi.