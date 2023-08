Bastos obtém visto migratório e assina com o Botafogo até o fim de 2024

Rio - O Botafogo está livre para anunciar a contratação do zagueiro angolano Bastos Quissanga, de 32 anos. O jogador conseguiu o visto migratório e assinou com o clube até o fim de 2024. Esta era uma exigência da legislação do país do atleta para que ele pudesse se transferir e trabalhar no Brasil.



As partes alinharam todas as condições de contrato na última semana e aguardavam os trâmites burocráticos para firmarem o vínculo. A informação foi publicada pelo "Canal Estrela Solitária" e confirmada pela reportagem do O Dia.



O novo reforço do Glorioso para o sistema defensivo estava sem clube desde que deixou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e, por conta disso, pode se juntar mesmo após o encerramento da janela de transferências. Ele tem até o dia 25 deste mês para ser regularizado.



Esta era uma das prioridades para o segundo semestre do Botafogo, que emprestou Luís Segovia para o RWD Molenbeek, clube belga de John Textor, e tem recebido sondagens por Adryelson, titular absoluto do time comandado por Bruno Lage.



Bastos começou sua carreira pelo Petro Luana, de Angola, passou por Rostov, da Rússia, Al-Ain e Al-Ahli, da Arábia Saudita. Seu momento de destaque foi defendendo a camisa da Lazio (ITA).