Botafogo x Defensa y Justicia: confira as informações sobre a comercialização de ingressos

Rio - Nesta segunda-feira, 14, o Botafogo divulgou as informações sobre a comercialização de ingressos para a partida contra o Defensa y Justicia, válida pela Sul-Americana, no Estádio Nilton Santos. Conforme o Alvinegro anunciou, a promoção para os sócios Camisa 7 continua.

Dessa forma, quem tiver o Plano Preto pagará R$ 20 em qualquer setor do estádio. Já os sócios do Plano Branco, R$ 30 em qualquer setor.

A abertura de ingressos seguirá o seguinte escalonamento: Plano Glorioso (14/08 - 15h); Plano Alvinegro (15/08 - 10h); Plano Preto (16/08 - 10h); Plano Branco (17/08 - 10h); Público Geral - venda online (20/08 - 10h); Público Geral - venda física (21/08 - 9h).

O torcedor poderá adquirir as entradas pelo site www.botafogo.com.br/ingresso . Quem preferir o ingresso físico, deverá ir a um dos pontos físicos (veja no final do texto).

Em tempo: Botafogo e Defensa y Justicia medirão forças na quarta-feira da próxima semana, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana.

