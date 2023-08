Botafogo empresta meia-atacante Gustavo Sauer ao futebol da Turquia

Rio - O meia-atacante Gustavo Sauer está de saída do Botafogo e irá defender o Rizespor, da Turquia, em um contrato até o meio de 2024. O jogador se despediu dos companheiros de elenco e irá se apresentar no novo clube ainda nesta semana. As informações iniciais foram do jornalista Octavio Bocão e confirmadas pela reportagem do O Dia.

Contratado no início de 2022 junto ao Boavista, de Portugal, o camisa 10 enfrentou momentos difíceis com lesões graves em seu primeiro ano pelo Glorioso. Na atual temporada, ele ganhou minutagem com Luís Castro e Bruno Lage, mas, ainda assim, passou longe de corresponder ao investimento de aproximadamante R$ 10 milhões.

Pelo Glorioso, foram 38 partidas disputadas, sete gols marcados e quatro assistências. Recentemente, Sauer foi o destaque da vitória do Botafogo por 4 a 1 sobre o Coritiba, pela 17ª rodada do Brasileirão, marcando duas veze no Estádio Nilton Santos.