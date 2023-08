Em busca de espaço no Botafogo, Diego Hernández admite estar em adaptação

Contratado no fim de maio como primeiro reforço para o segundo semestre, Diego Hernández segue em busca de espaço no Botafogo e admite que ainda está se adaptando ao futebol brasileiro. O uruguaio de 23 anos ainda não teve uma sequência e só disputou três jogos, todos na Copa Sul-Americana, quando titulares foram poupados.

"Demora um pouco para se adaptar, tem um tempo em relação ao ritmo. Estou passando por esse processo. Todos estão falando comigo sobre isso. Mexe um pouco com a cabeça, porque estava vivendo um bom momento no Uruguai, e aqui tenho que buscar espaço, mas estou lidando com isso da melhor maneira, estou num grande clube, numa linda cidade", admitiu o jogador em entrevista à rádio uruguaia Carve Deportiva.



Diego Hernández, que estava no Montevideo Wanderers, explicou as principais diferenças que vem percebendo no futebol brasileiro, em relação ao uruguaio.



"Muda ritmo, treinos, estrutura, quantidade de pessoas nos jogos, é tudo em excesso, é de primeiro nível. Não digo que no Uruguai não seja, mas aqui (no Brasil) há mais coisas para conhecer. E tem também os gramados, a bola aqui voa, ela quica e vai embora, eles molham o campo, você tem que ter o controle perfeito. Todos os jogadores aqui são de elite e estão adaptados a isso", avaliou o jogador, que ainda completou:



"Hoje, o Brasileirão é a Liga dos Campeões, está igual. É uma loucura, o ritmo, o espetáculo nas arquibancadas, os jogadores, estou gostando muito".