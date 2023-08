Diego Costa e Gabriel Pires são novidades no treinamento do Botafogo nesta quarta

Rio - O Botafogo teve novidades no treinamento da manhã desta quarta-feira (16), no Espaço Lonier. Diego Costa fez seu primeiro treino com bola pelo clube. Além disso, Gabriel Pires, que ficou muito tempo ausente devido a uma lesão na panturrilha, voltou a treinar pela equipe comandada por Bruno Lage. As informações são do "ge".

Anunciado pelo Botafogo no último sábado (12), Diego Costa fez seu primeiro treino na terça-feira (15), porém focado apenas em testes físicos e recondicionamento físico. Seu primeiro treinamento com bola aconteceu na quarta, e o atacante, inclusive, passou pelo "batismo" do elenco alvinegro e participou do treino tático.

Já Gabriel Pires, recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a treinar com a equipe após ficar muito tempo com o departamento de fisioterapia. A presença do volante para a partida do próximo sábado (19), contra o São Paulo, no Morumbi, depende apenas do técnico Bruno Lage.

O volante não entra em campo há quase três meses. Gabriel Pires sofreu o problema na panturrilha após o jogo contra o Fluminense, no dia 20 de maio, chegou a voltar para o campo, mas sentiu dores novamente e retornou para o Departamento Médico.