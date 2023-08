Apresentado pelo Botafogo, Diego Costa exalta ambiente em sua chegada: 'Uma família'

Rio - Com seu tradicional número 19 nas costas - que era de Segovinha, que passou a utilizar a 10 após saída de Gustavo Sauer -, o atacante Diego Costa foi apresentado nesta quarta-feira (16), em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, como o novo atacante do Botafogo. O jogador, de 34 anos, que chega em meio à ausência de Tiquinho Soares, exaltou o ambiente que encontrou, comentou sobre o retorno ao Brasil após o título com o Atlético-MG em 2021 e revelou as condições físicas.

"Acho que o momento da decisão não foi difícil pela situação que o Botafogo vem vivendo no campeonato. É o primeiro colocado. Um grupo bem fechado, é uma família, como todo mundo vem falando e, nesses três dias que estou aqui, deu para perceber isso", disse o novo reforço do Glorioso.

Diego Costa vestirá a camisa 19 do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Diego Costa chega ao Botafogo com cenário parecido em sua contratação por parte do Atlético-MG, em 2021. Na temporada em questão, o atacante disputou o segundo turno, marcando cinco gols em 19 jogos, e levantou os troféus do Brasileirão e da Copa do Brasil.

"É uma coincidência e, tomara que eu possa repetir a mesma situação que eu vivi no Galo. Sei que o momento é maravilhoso, único, depois de bastante tempo. Vão ter jogos difíceis, vão acontecer derrotas, mas acho que o importante é estarmos unidos. O que encontrei aqui foi o mesmo que encontrei quando voltei ao Brasil, todos unidos, sem ego. A única ambição é colocar o Botafogo no lugar mais alto. É algo que não tem como dar errado. Se trilhar esse caminho de humildade e trabalho, lá na frente podemos colher os frutos", destacou.

O jogador chega ao clube em momento de emergência com a lesão do artilheiro Tiquinho Soares, e sua estreia já provoca expectativa na torcida. Ele, no entanto, manteve os pés no chão e adotou cautela quanto à possibilidade da primeira exibição em campo.

"Eu estava treinando em Madri, fazendo academia e correndo bastante. Mas não tem nada a ver com o trabalho de campo, com bola, com o trabalho pessoal. Estou bem fisicamente, lógico que tem tempo de campo para ver como me encontro. Fiz meu primeiro treino com bola em uma transição, e nos próximos dias vamos decidir o melhor", comentou.

Confira outras respostas de Diego Costa:

Passagem pelo Wolverhampton (ING)

"Essa passagem pela Inglaterra foi bastante positiva. Foi algo que me fez seguir motivado e com ambição. Lá, eu tive a consciência de que poderia, sim, ainda dar muito de mim. Por isso que eu aceitei esse convite do Botafogo. Eu pensei se realmente poderia ajudar. Se eu aceitei, é porque sei que sou capaz."

Outras propostas

"Tive outras propostas da Europa, estava analisando, mas foi como eu disse. Eu estava esperando sentir aquele momento com uma situação que me motivasse a seguir. Na vida tem momentos que precisamos tomar decisões diferentes."

Críticas sobre comportamento

"O ambiente comigo é bem melhor, isso não tenha dúvida (risos). Sou uma pessoa muito simples, zero ego. Tudo que conquistei na minha vida foi através do trabalho, na humildade, e isso não vai mudar. Como eu falei: o primeiro objetivo é o Botafogo, o segundo é o Botafogo e o terceiro é o Botafogo. Vou tentar jogar e dar meu máximo. Se não jogar, vou tentar aportar de alguma maneira no grupo. Todos os clubes que passei, deixei saudades em companheirismo. Isso aí dos torcedores adversários eu não me importo."