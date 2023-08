Diego Costa é regularizado na CBF e pode fazer estreia pelo Botafogo

Rio - Novo reforço do Botafogo, Diego Costa foi regularizado e teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, o atacante recém-apresentado fica à disposição do técnico Bruno Lage para a partida contra o São Paulo, neste sábado (19), no Morumbi, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Diego Costa chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, realizou exames médicos na terça e, antes de sua apresentação, treinou normalmente com os companheiros no CT Espaço Lonier - inclusive participando dos trabalhos táticos. Ele, em entrevista coletiva, comentou sobre sua condição física.

"Eu estava treinando em Madri, fazendo academia e correndo bastante. Mas não tem nada a ver com o trabalho de campo, com bola, com o trabalho pessoal. Estou bem fisicamente, lógico que tem tempo de campo para ver como me encontro. Fiz meu primeiro treino com bola em uma transição, e nos próximos dias vamos decidir o melhor", disse.