Com Diego Costa, Botafogo divulga lista de relacionados para partida contra o São Paulo

Rio - O Botafogo divulgou nesta sexta-feira (18) a lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo, que acontece no próximo sábado (19), às 16h, no Morumbi, e é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Costa, atacante apresentado na última quarta (16) pelo Alvinegro, é a principal novidade da listagem.

Atletas relacionados para o jogo com o São Paulo, neste sábado, pelo Brasileirão. #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mJNSigFeXi — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 18, 2023

A contratação do atacante com passagens pela seleção da Espanha foi anunciado pelo Botafogo no último sábado (12) e fez seu primeiro treino coletivo com o elenco alvinegro na quinta. Regularizado no BID, Diego Costa pode fazer sua estreia como titular, sabendo da lesão de Tiquinho Soares.



Um nome, entretanto, que novamente não aparece na lista é o de Gabriel Pires. O volante voltou a treinar com o elenco na quarta-feira após se recuperar de uma lesão na panturrilha e existia a expectativa que ele poderia voltar a ser relacionado após três meses. Porém, isso não aconteceu.