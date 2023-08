Botafogo não aproveita chances, é salvo por Perri e empata com o São Paulo

A missão de manter o nível no returno não começou bem para o Botafogo, com o 0 a 0 com o São Paulo, no Morumbi neste sábado (19). O resultado não chega a ser ruim diante da grande vantagem na liderança do Brasileirão, mas uma questão liga o sinal de alerta: é o terceiro empate seguido como visitante na competição.

O Botafogo esteve longe de uma tarde inspirada e, principalmente, da eficiência que vem marcando a campanha histórica neste Brasileirão. O Glorioso se aproveitou que o São Paulo focou na Copa na Copa Sul-Americana e entrou com reservas, e criou boas chances, mas não soube aproveitá-las.

Os donos da casa tiveram um controle inicial que só não virou gol porque Lucas Perri salvou com os pés em chuta cara a cara de Juan - que aproveitou um dos muitos espaços deixados pela defesa. Já o Botafogo teve muita dificuldade, em especial pela pouca participação dos pontas Luis Henrique e Victor Sá. Para pior, Marçal, sentiu dores na panturrilha esquerda e saiu.

O time, no primeiro tempo, dependeu muito de roubas de bola no ataque, como na jogada em que Eduardo, na entrada da área, chutou para fora. Na segunda etapa, a criação melhorou, não a eficiência. Janderson, que deu trabalhou, perdeu duas grandes chances que não se pode desperdiçar.

Como faltou Tiquinho Soares para colocar a bola para dentro, Bruno Lage apostou na estreia de Diego Costa, contratado justamente para suprir a ausência do artilheiro. Mas sem ritmo e ainda fora de forma, o centroavante teve dificuldades quando a bola chegou emnão conseguiu resolver o problema do Botafogo na partida.

A essa altura, o São Paulo já tinha colocado alguns titulares, como Lucas Moura e Calleri, e balançou as redes duas vezes, mas, em ambas, Luciano estava impedido e os gols foram anulados. Foi o mais próximo que se chegou de movimentar o placar no Morumbi, até porque Lucas Perri salvou o Botafogo em chutes de Alexandre Pato e de Natan já nos acréscimos, com grandes defesas.





São Paulo 0 x 0 Botafogo

Local: Morumbi (SP)

Árbitro: Ramon Abatti (Fifa/SC)

Cartões amarelos: Luciano, Welington, Diego Costa (SAO); Di Plácido, Tchê Tchê (BOT).



São Paulo: Jandrei, Nathan Mendes, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Luan), Gabriel (Alexandre Pato), Michel Araujo, Luciano (Rodriguinho) e James Rodríguez (Lucas Moura); Juan (Calleri). Técnico: Lucas Silvestre (auxiliar).

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido (JP Galvão), Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Junior Santos), Luis Henrique (Matías Segovia) e Janderson (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.