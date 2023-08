Perri fica satisfeito com empate do Botafogo: 'Cada ponto é importante'

O Botafogo começou o returno do Brasileirão com um 0 a 0 com o São Paulo , fora de casa. Apesar de ser o terceiro empate seguido como visitante na competição, Lucas Perri, um dos destaques do time ao salvar duas bolas nos acréscimos, não se mostrou preocupado e celebrou o resultado.

"Foi um jogo bem movimentado, criamos bastante oportunidades, mas, infelizmente, não conseguimos concluir em gol realmente. Feliz, sempre difícil jogar em estádio lotado, com torcida contra. Cada ponto é muito importante na nossa caminhada e conseguimos mais um", avaliou o goleiro na saída de campo, ao 'Premiere'.



Com o empate no Morumbi, o Botafogo chegou a 48 pontos e pode ver a distância para o segundo colocado cair. O Palmeiras, que atualmente ocupa essa posição, joga neste sábado (19) fora de casa com o Cuiabá, às 18h30. E o Grêmio joga no domingo contra o Santos.