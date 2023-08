Bruno Lage valoriza empate fora de casa e elogia atuação do Botafogo: 'É a identidade'

Rio - Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo jogou bem, mas não conseguiu sair do empate sem gols com o São Paulo na tarde deste sábado (19), no Morumbi, pela 20ª rodada. O técnico Bruno Lage valorizou o ponto conquistado fora de casa diante do finalista da Copa do Brasil.

"A equipe se comportou muito bem. Viemos a um estádio difícil, pressionamos sempre que possível, pressionamos alto, procuramos a bola. Isso que é a identidade que queremos passar: correr todos juntos, correr como equipe, criamos várias oportunidades para fazer o gol e chegamos ao fim e continuamos a somar. São 17 jogos sem perder, é um trabalho de equipe e hoje somamos mais um ponto na nossa caminhada", disse o português, em entrevista coletiva.

O Glorioso deixou o gramado com o sentimento de que poderia ter colocado mais dois pontos na bagagem. Só na primeira etapa, Eduardo e Janderson perderam oportunidades claras dentro da área. Na segunda, o Glorioso assustou bastante, mas viu o São Paulo se soltar mais e ter dois gols anulados por impedimento.

"Permitimos algumas transições ao adversário, porque também a equipe acreditava que podia fazer o gol e vencer o jogo. No fundo, faltou alguma inspiração. Em determinados momentos podíamos ter feito mais nas chances criadas para marcar o gol, sermos mais assertivos, mas não faltou transpiração", pontuou Lage.

Com o resultado, o Botafogo foi a 48 pontos e viu a vantagem para o Palmeiras cair para 11 pontos. Isso, no entanto, não desanimou Bruno Lage, que fez um balanço do seu trabalho e como vai conduzindo a equipe.

"Aos poucos, e também com uma crença enorme da parte dos jogadores, estamos a dar alguns passos em ir ao encontro também de um time que nós entendemos que pode ser uma equipe com maior controle do jogo com bola e, por vezes, ser uma equipe um bocadinho mais 'pressionante', com linha defensiva, um bocadinho mais subida e hoje a equipe teve um comportamento muito bom nisso. Se vocês forem ver, há vários exemplos isso em que a linha está minimamente organizada e a deixar em situações de fora de jogo os jogadores de São Paulo", destacou.