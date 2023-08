Craque do Botafogo, Tiquinho Soares trata lesão três vezes por dia e utiliza aparelho que ajudou Neymar

Rio - Afastado desde o dia 6/8 por conta de uma lesão no joelho esquerdo, o artilheiro Tiquinho Soares, do Botafogo vem tratando o problema físico três vezes ao dia e utilizando o mesmo equipamento que ajudou o craque Neymar a se recuperar na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

De acordo com a projeção do clube, Tiquinho deve ficar mais três semanas se recuperando. Ele teve um estiramento no ligamento colateral medial na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, no empate em 0 a 0 pela 18ª rodada do Brasileirão. Em entrevista concedida ao site "ge", Fábio Azevedo, coordenador de fisioterapia do Botafogo, explicou o tratamento do jogador com o aparelho "de ponta".

"Nessa fase, o foco está no controle inflamatório, e o Cryo Sport é de extrema importância. O jogador tem um em casa para tratar enquanto não está no clube. Ele faz a compressão da área e resfriamento. Com isso, controlamos a inflamação e diminuímos o edema, e isso favorece a recuperação e acelera o processo", disse.

O equipamento é fruto da parceria do Botafogo com a Avanutri, empresa que fornece estrutura para recuperação no segmento de alta performance. Além disso, o clube também tem dado atenção a outros métodos para acelerar o retorno de Tiquinho Soares.

Estão sendo utilizados fotobiomodulação (tratamento com luz, que diminui a dor e inflamação), eletroestimulação (estímulos direto no local para aumentar a força), oclusão vascular (fortalecimento muscular) e acupuntura. Fábio destacou a motivação do centroavante no período do tratamento.

"É muita reponsabilidade tratar do Tiquinho porque ele hoje é um dos principais atacantes do futebol brasileiro e é muito prazeroso porque ele é muito responsável e comprometido com o processo de recuperação."

Sem Tiquinho Soares, o Botafogo contratou Diego Costa - que já estreou no empate em 0 a 0 com o São Paulo - e conta com os jovens Janderson e Matheus Nascimento no setor. O Glorioso volta a campo na quarta-feira (23), contra o Defensa y Justicia, no Nilton Santos, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, às 19h (de Brasília).