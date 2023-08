Nottingham Forest aceita aguardar por Matheus Nascimento, do Botafogo

Promessa do Botafogo, Matheus Nascimento já desperta o interesse de clubes da Europa e o Nottingham Forest está disposto a fazer uma proposta para contratá-lo no fim de 2023. De acordo com o tabloide inglês 'The Sun', o clube pretende oferecer 15 milhões de libras (R$ 95,1 milhões).



Ainda segundo a publicação, a ideia era tirá-lo do Botafogo agora e emprestá-lo ao Olympiacos, da Grécia, para ganhar experiência. Mas o jovem jogador de 19 anos já teria avisado que não pretende deixar o Glorioso no meio da temporada.



Caso a negociação avance, o plano de mandá-lo ao clube grego, cujo dono é o mesmo (Evangelos Marinakis), seguirá mantido.



Crystal Palace e o Lyon, clubes que fazem parte do portfólio do empresário americano.

Recentemente, Matheus Nascimento viajou à Europa a convite de Jhon Textor para visitar o, clubes que fazem parte do portfólio do empresário americano.

Sem muito espaço no Botafogo, o atacante não atua desde 25 de junho, quando entrou no fim do segundo tempo contra o Palmeiras. No empate sem gol com o São Paulo, ele ficou no banco de reservas.