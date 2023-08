CEO do Botafogo nega denúncias de ex-presidente de clube da Série A: 'Não procede'

Rio - Após o ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, acusar a SAF do Botafogo de ser uma "mentira", o CEO do Alvinegro, Thairo Arruda, respondeu tais acusações. Segundo o dirigente do clube de General Severiano, tais críticas não procedem, mas se mostrou estar à disposição para entender a mecânica de administração da SAF.

"Andrés Sanchez é uma figura conhecida no futebol brasileiro e que tem essa característica peculiar de agir, mas também nunca lhe faltou humildade de reconhecer erros. Respeitamos o Corinthians, com quem temos uma ótima relação através do Presidente Duílio, e não vamos inflamar polêmicas. Caso Andrés queira conversar para entender melhor a dinâmica de uma SAF, estamos à disposição para esclarecimentos", afirmou Thairo Arruda.

Sobre salários atrasados e outras inverdades, isso naturalmente não procede", concluiu.

Em participação ao vivo ao programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta, Andrés Sanchez acusou a SAF do Botafogo de dever salário aos seus jogadores e pegar dinheiro emprestado dos bancos. O empresário, que foi presidente do Corinthians entre 2007 e 2011, e, posteriormente, 2018 a 2021, também chamou a administração do Alvinegro de ser uma "mentira".

"A SAF do Botafogo é uma mentira. Está em primeiro lugar e aí ninguém fala nada. Tem salário atrasado, pegando dinheiro emprestado em banco, fazendo carta de crédito que Deus sabe como. Está em primeiro, então ninguém fala nada", afirmou Andrés.

O Botafogo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (23), às 19h, no Estádio Nilton Santos, para enfrentar o Defensa y Justicia, em jogo válido pela ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o Alvinegro, líder do torneio com 48 pontos, joga no domingo (27), às 16h, no mesmo estádio, em partida contra o Bahia.