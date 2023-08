Marlon Freitas é o líder de bolas recuperadas e passes certos do Botafogo no Campeonato Brasileiro

Rio - Um dos maiores destaques do Botafogo na temporada, Marlon Freitas, de 28 anos, tem ótimos números e vem se tornando um dos principais jogadores do Brasileirão. De acordo com o 'SofaScore', é o líder do time em bolas recuperadas (129) e passes certos (832) na competição.



Em 19 partidas, Marlon Freitas mostrou ser um jogador muito eficiente, principalmente nas bolas longas, com 70% de acerto. Hoje, é um dos principais articuladores da equipe.



"Minha função é acelerar e desacelerar a partida. É saber a hora de colocar um ritmo mais rápido e um ritmo mais devagar. As bolas longas são para trazer o adversário para um lado para podermos atacar do outro. Estou tendo uma eficiência muito boa nisso", afirmou Marlon Freitas.



O desempenho do jogador também vem sendo elogiado pelo técnico Bruno Lage. "Se eu voltar para a Europa, vou ligar para o Marlon Freitas", brincou o português.



O volante também é importante na fase defensiva. Tem bom desarme e consegue fazer várias interceptações ao longo das partidas. Mesmo tendo também função de combate, Marlon Freitas cometeu, até aqui, somente 13 faltas na competição e não levou nenhum cartão amarelo - já soma 36 rodadas sem ser advertido.



Marlon Freitas assinou pré-contrato com o Botafogo em julho do ano passado e foi anunciado no começo de 2023, chegando sem custo. O volante tem um gol e cinco assistências em 44 jogos.