Botafogo faz mudanças de jogadores para Copa Sul-Americana; Diego Costa será o camisa 19

Rio - O Botafogo fez algumas mudanças de jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. Diego Costa, que estreou pelo Alvinegro no último sábado (19) usará o número 19. Com a saída de Gustavo Sauer, emprestado ao Rizespor, da Turquia, a camisa 10 ficará vaga na competição. As informações são do portal "ge".



Matías Segovia, novo dono da camisa 10 no Brasileiro, não poderá utilizar o número devido a uma regra da Conmebol. A confederação não permite mudança de numerações entre jogadores previamente inscritos. Com isso, "Segovinha" continuará com a camisa 20 na Sul-Americana.

Além do centroavante, outros jogadores que foram inscritos para a Copa Sul-Americana foram os uruguaios Mateo Ponte e Valentín Adamo. O lateral-direito usará a camisa 4, no lugar de Luis Segovia, emprestado ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, e o atacante usará a 40 no lugar de Lucas Mezenga, emprestado ao Tondela, de Portugal.



O Botafogo inicia sua busca por uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira (23), às 19h, quando retorna ao Nilton Santos enfrentar o Defensa y Justicia, da Argentina, em jogo válido pela ida das quartas de finais da competição. A volta acontece na semana seguinte, também na quarta (30), no mesmo horário, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.