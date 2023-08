Com lesão na panturrilha, Marçal desfalca o Botafogo na Copa Sul-Americana

Rio - O Botafogo tem uma baixa confirmada para o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Trata-se do lateral-esquerdo Marçal, que teve uma lesão confirmada na panturrilha esquerda.

Marçal sentiu o problema aos 40 minutos do primeiro tempo na partida contra o São Paulo, no último sábado, no Morumbi. Ele foi substituído por Hugo, que deve jogar diante do Defensa y Justicia, da Argentina, pelo torneio continental.

De acordo com informações do site "ge", o problema muscular não é dos mais graves, mas também pode tirar Marçal do jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (27), pela 21ª rodada.