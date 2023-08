Luis Henrique chama torcida do Botafogo para decisão pela Copa Sul-Americana: 'Papel fundamental'

Rio - Um dos destaques do Botafogo na temporada, o atacante Luis Henrique projetou o confronto pela fase quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia (ARG). Em entrevista ao canal oficial do clube, o jovem, de 21 anos, aproveitou para convocar os torcedores para o duelo desta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

"É um jogo muito importante, vamos motivados como em todos os outros, queremos chegar o mais longe possível nessa competição. Nos preparamos bem, o grupo, o treinador, esperamos contar com o apoio da torcida para ir ainda mais forte para esse confronto", disse o jogador.

O Botafogo chegou às quartas de final após eliminar o Patronato (ARG), nos playoffs, e o Guaraní (PAR) nas oitavas de final. Por ter terminado a fase de grupos em segundo, e tendo em visa os outros times da chave com melhores campanhas (LDU e São Paulo), o Glorioso não decidirá em casa - a final, vale lembrar, é em jogo único e está marcada para o dia 28 em Montevidéu, no Uruguai.

"Temos que tentar fazer um resultado bom em casa e buscar fora. Não vai ser decidido em casa, são 180 minutos muito intensos e brigados. A torcida vai ter papel fundamental, pode fazer caldeirão e deixar os caras com medo. Lá fora não vai ser diferente e vamos dar nosso melhor."

A expectativa é de aproximadamente 30 mil torcedores nas arquibancadas do Nilton Santos para a partida contra o Defensa. Em uma temporada mágica, a chance de dois títulos importantes tem levantado o astral dos alvinegros.

" Ficamos mais tranquilos em jogar em casa com a torcida. Eu acho que a torcida vem vivendo o sonho, assim como estamos vivendo, intensamente. Contamos com o apoio, que eles lotem todas as vezes, assim como tem sido em casa, fora de casa. Contamos com esse apoio. Como eu já falei, a torcida é o 12° jogador, quem nos ajuda, quem nos apoia quando estamos em um momento de sufoco. Nesses próximos jogos não vai ser diferente, até o fim do campeonato, até o mais longe que pudermos", finalizou.