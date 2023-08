Com time alternativo e falha de Gatito Fernández, Botafogo cede empate em casa pela Copa Sul-Americana

Rio - Com equipe alternativa, o Botafogo não conseguiu abrir vantagem nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante dos argentinos do Defensa y Justicia na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Nilton Santos. Com gol marcado pro Gabriel Pires, que não atuava desde maio, mas falha grave do goleiro paraguaio Gatito Fernández, o Glorioso ficou apenas no empate em 1 a 1.

A partida de volta entre as equipes está marcada para às 19h (de Brasília) da próxima quarta-feira (30), no Estádio Florencio Sola. Antes, o Glorioso encara o Bahia, no domingo, novamente no Nilton Santos, pela 21ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Com equipe alternativa visando poupar os destaques para a sequência, o Botafogo encontrou dificuldades na primeira etapa, mas conseguiu criar boas oportunidades com Matheus Nascimento, Lucas Fernandes e Victor Sá.



Sentindo a falta de entrosamento, o jogo característico de toque de bola rápido deu lugar à uma partida repleta de erros, algo longe dos padrões do time comandado por Bruno Lage. O Defensa, por sua vez, apostou nas jogadas de transição, mas sequer assustou.



No intervalo, o português optou pelas entradas de Luis Henrique e Diego Costa. O atacante, em seu primeiro toque, participou do gol que abriu o placar. Aos 10 minutos, ele recebeu no pivô e abriu na direita para Tchê Tchê, que cruzou na medida encontrando Gabriel Pires. O meia, que não jogava desde o dia 20/5, cabeceou no canto esquerdo do goleiro Bologna. A bola tocou na trave e entrou.



O Botafogo tinha o jogo controlado até a casa dos 30 minutos, com toques laterais e até mesmo investidas em velocidade. Em uma infelicidade, veio o empate do Defensa. Aos 32 minutos, Nicolás Fernández arriscou de longe, sem muita força, e Gatito Fernández deu rebote. Tripichio pegou a sobra, que bateu no goleiro paraguaio e explodiu em Victor Cuesta. Na terceira oportunidade, o jogador da equipe argentina empurrou para o fundo da rede.

Depois disso, o Nilton Santos virou lar de nervosismo e cobrança. O Alvinegro pouco conseguiu produzir e o empate foi confirmado ao apito final do árbitro Gery Vargas.

Ficha técnica



Botafogo 1 x 1 Defensa y Justicia (ARG)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: quarta-feira (23/8), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Gery Vargas

Assistentes: José Antelo e Edward Saavedra Vargas



Gols: Gabriel Pires 10'/2ºT (Botafogo); Tripichio 32'/2ºT (Defensa y Justicia)



Cartões amarelos: Tchê Tchê e JP (Botafogo); Malatini (Defensa y Justicia)



BOTAFOGO: Gatito Fernández; JP (Marlon Freitas), Philipe Sampaio, Victor Cuestaa e Hugo; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Gabriel Pires (Júnior Santos) e Lucas Fernandes (Janderson); Victor Sá (Luis Henrique) e Matheus Nascimento (Diego Costa). Técnico: Bruno Lage.



DEFENSA y Justicia: Bologna, Sant'Anna, Malatini, Cardona e Soto; Gutiérrez, Julián e Barbona; Togni, Solari (Tripichio) e Nicolás Fernández; Técnico: Julio Vaccari.