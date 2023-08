Mateo Ponte tem dores no joelho, e JP Galvão pode continuar como titular do Botafogo

Rio - Contratado como reforço do Botafogo para o segundo semestre, o lateral-direito Mateo Ponte, de 20 anos, ficou apenas no banco de reservas da equipe carioca no empate contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana. O jovem vem sentindo dores na região do joelho e pode seguir como opção no duelo contra o Bahia.

"O Mateo tem estado com um ligeiro desconforto no joelho, treinou os últimos dois dias", afirmou Bruno Lage, que não terá Di Plácido, titular da posição, contra o Bahia, por suspensão. Com isso, a possibilidade de JP Galvão começar jogando novamente é grande.

"O Di Placido (suspenso para o jogo do próximo domingo contra o Bahia) tem feito uma temporada muito boa, não tem dado hipótese a ninguém de jogar. Há 15 dias, quando o JP estava jogando bem contra o Guaraní, ele teve que sair e o Di Placido foi lá fazer mais tempo de jogo. Tivemos que optar por um e aí optamos por aquele que está há mais tempo treinando com o time, que está mais rotinado com os colegas, que está mais bem ambientado ao Brasileirão", disse.