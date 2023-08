Com ajuda de Felipe Neto, torcida do Botafogo promete 'maior festa da história do Nilton Santos' contra o Bahia

Rio - Com ingressos esgotados , a torcida do Botafogo cumpriu a meta de arrecadação para organizar a festa nas arquibancadas Nilton Santos diante do Bahia, neste domingo (26), e contou com apoio do influenciador e empresário Felipe Neto, apaixonado pelo clube. O ilustre botafoguense dobrou o valor e, agora, é espera a maior festa da história do estádio.