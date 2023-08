Reforço do Botafogo, Bastos é aguardado no Rio neste domingo

Rio - Último reforço contratado pelo Botafogo para o segundo semestre, o zagueiro Bastos, de 32 anos, é aguardado no Rio neste domingo. O jogador resolveu seus últimos detalhes burocráticos, e deverá assistir a partida entre o Alvinegro e o Bahia, no Nilton Santos, pela próxima rodada do Brasileiro. As informações são do portal "GE".

Nascido em Angola, o defensor teve seu momento mais importante na carreira defendendo a Lazio. Bastos Angola atuou na equipe de 2016 e 2020, tendo conquistado a Copa Itália e a Supercopa. Sua última equipe foi o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Ele estava sem clube.

O Alvinegro buscava a contratação de um zagueiro, por enxergar o setor como carente. O veterano irá assinar contrato até o fim de 2024 com o clube carioca.