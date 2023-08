Segovinha fala sobre relação com a torcida do Botafogo: ‘Orgulho para mim’

Rio - Xodó da torcida do Botafogo, Matías Segovia falou sobre o bom momento que vive com a camisa alvinegra. Em entrevista ao programa de TV “Será un Gran Día”, do Paraguai, o meia destacou o carinho que tem recebido da torcida do Glorioso.

"Desde minha primeira partida, acho que dei o melhor de mim e demonstrei isso a cada partido. Acredito que isso gera esse carinho das pessoas, porque é difícil, ainda mais no Brasil, um dos países onde melhor se joga o futebol. Ganhar o carinho dessa gente para mim é um orgulho", disse o camisa 10.

"Estou passando por um momento muito bom, não só particularmente falando, mas a equipe também está passando pela mesma coisa. Estou muito feliz de poder vestir a camisa 10 e espero poder continuar ajudando minha equipe e fazer história aqui", completou.

O paraguaio também falou sobre o interesse do Barcelona em sua contratação, algo que vem sendo ventilado nos últimos dias.

"Só vi a notícia, não há nada, é um orgulho que um clube grande da Europa esteja me seguindo. Agora meu presente e minha cabeça estão no Botafogo, quero dar tudo e assim farei até o fim do meu contrato", afirmou.

O Botafogo, de Segovinha, volta a campo neste domingo (27), às 16h, contra o Bahia, no Nilton Santos. O Glorioso tem 11 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão.