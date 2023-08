Botafogo atropela o Bahia no Nilton Santos e segue absoluto na ponta

Rio - O Botafogo está cada vez mais embalado na liderança do Brasileirão. Na tarde deste domingo (27), jogando no “tapetinho” do Nilton Santos, o Glorioso venceu o Bahia por 3 a 0 e chegou a 12 jogos de invencibilidade no campeonato. Diego Costa marcou os dois primeiros gols da partida, enquanto Luis Henrique fechou o placar.



Com o resultado, o Botafogo chega a 51 pontos e garante que terminará a rodada com, no mínimo, 11 de vantagem no topo da tabela. O Glorioso volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Embalado por sua torcida, que fez grande festa nas arquibancadas do Nilton Santos, o Botafogo não demorou a se impor dentro de casa. Logo aos três minutos de jogo, o Glorioso se aproveitou do erro na saída de bola do Bahia e criou jogada em velocidade até a bola chegar em Victor Sá, que encontrou Diego Costa livre para marcar o primeiro gol dele com a camisa alvinegra e abrir o placar.



Apesar do balde de água fria logo de cara, o Bahia não se intimidou e partiu para tentar o empate. Os nordestinos tiveram sua melhor chance no primeiro tempo com Ademir, que entrou cara a cara com Perri, mas parou no paredão alvinegro. O Botafogo, por sua vez, tentava explorar os espaços deixados pelo adversário e só não foi para o intervalo com a vantagem ainda maior por causa de Marcos Felipe. Segovinha fez boa jogada com Eduardo e bateu firme para o gol, mas o goleiro voou para fazer grande defesa e impedir o segundo do Glorioso.

Na volta do vestiário, o Botafogo tentou repetir o forte início de jogo na segunda etapa. E conseguiu. Com apenas cinco minutos, o Bahia falhou na saída de bola e viu Gabriel Pires encontrar Diego Costa livre na área para cabecear e marcar o segundo do time carioca.

Com a vantagem maior no placar, o Botafogo teve tranquilidade para administrar a vantagem e não demorar a encontrar espaços para marcar o terceiro. Aos 30 minutos, Hugo puxou contra-ataque e deu um passe espetacular para Luis Henrique, que driblou o goleiro Marcos Felipe e bateu para o gol vazio, dando números finais ao placar, já que o Bahia não teve forças para reagir.

BOTAFOGO X BAHIA

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

BOTAFOGO: Lucas Perri, JP Galvão (Mateo Ponte), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa) e Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique), Matías Segovia (Diego Hernández) e Diego Costa (Janderson). Técnico: Bruno Lage.

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano (Yago Felipe) e Cauly (Léo Cittadini); Ademir (Everaldo), Vinicius Mingotti (Vitor Jacaré) e Rafael Ratão (Biel). Técnico: Renato Paiva.

Cartões amarelos: BOT: Diego Costa e Janderson; BAH: Vinicius Mingotti, Cauly e Yago Felipe

Gol: Diego Costa (3'/1ºT e 5'/2ºT) e Luis Henrique (30'/2ºT)