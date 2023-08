Em semana decisiva, Botafogo terá voo fretado em logística para amenizar desgaste

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem, o Botafogo tem uma semana decisiva pela frente. Antes do clássico com o Flamengo, no sábado (2/9), na quarta-feira (30), o Glorioso encara o Defensa y Justicia na Argentina pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa Sul-Americana, e a gestão da SAF montou um planejamento pra amenizar o desgaste dos jogadores.

Em meio à maratona de jogos e status de favorito nas duas frentes, a diretoria alvinegra fretou um voo da Aerolíneas Argentinas e o adequou à programação de treinos do elenco comandado por Bruno Lage. De acordo com informações do site "FogãoNET", a equipe fará a última atividade pela manha de terça e irá embarcar na parte da tarde.



A delegação do Botafogo ficará hospedada em um hotel em Puerto Madero. Após a partida contra o Defensa, que será disputada no Estádio Florencio Sola, casa do Banfield, devido à capacidade mínima exigida pela Conmebol, os jogadores seguirão diretamente para o aeroporto de Buenos Aires.

Com a previsão de término do jogo por volta das 21h (de Brasília), a expectativa da diretoria é de que todos consigam descansar em casa e, com isso, já dar início à preparação visando o clássico pela 22ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos, às 21h de sábado